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В Челябинске ВАЗ после столкновения с иномаркой насмерть сбил пешехода
17.01.2018 г. 09:26
Фото с сайта 74.мвд.рф
ДТП произошло на Свердловском проспекте днем во вторник, 16 января. 21-летний водитель ВАЗ-21099 на большой скорости выехал на перекресток на красный свет. Машина, задев автомобиль Kia, вылетела на "зебру" и сбила 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.
В данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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