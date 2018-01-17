В Снежинске женщина задушила новорожденного ребенка

Фото с сайта vg-news.ru

По словам подозреваемой, на такой поступок она пошла из-за тяжелого материального положения. Тело мальчика с признаками удушения обнаружили в квартире одного из домов днем 14 января. "Мать ребенка пояснила, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, т. к. находится в тяжелом материальном положении", - сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По факту убийства матерью новорожденного правоохранители возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Известно, что подозреваемая состоит в браке и у нее уже есть дети.

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Все новости за 17.01.2018 г.»