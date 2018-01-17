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В Челябинске объявлен режим НМУ
17.01.2018 г. 08:58
Фото с сайта pravmin74.ru
Он продлится до сегодняшнего вечера. Режим ввели в связи со слабым ветром неблагоприятного направления, из-за которого вредные вещества в воздухе не рассеиваются.
Также высока вероятность образования смога в Карабаше, Сатке и Коркино. Жителям городов рекомендуют пить как можно больше воды и избегать высоких физических нагрузок.
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