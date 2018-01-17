В Челябинске объявлен режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

Он продлится до сегодняшнего вечера. Режим ввели в связи со слабым ветром неблагоприятного направления, из-за которого вредные вещества в воздухе не рассеиваются.

Также высока вероятность образования смога в Карабаше, Сатке и Коркино. Жителям городов рекомендуют пить как можно больше воды и избегать высоких физических нагрузок.

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