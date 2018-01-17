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Разбор полетов
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Разбор полетов Попрошайки на проезжей части. Просят милостыню и раздражают водителей
17.01.2018 г. 08:45
Фото с сайта 74.мвд.рф
В воскресенье, 14 января, одного такого человека машина на перекрестке в Челябинске сбила насмерть. Куда смотрит ГИБДД? Говорим об этом сегодня на "Эхе Москвы" в Челябинске и 31 канале в программе "Разбор полетов".
Гости в студии: заместитель начальника городского управления ГИБДД Алексей Горшков, депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и автоюрист Юрий Панченко.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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