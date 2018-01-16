Рэп-битва пресс-секретаря губернатора с Гнойным стала номинантом премии «Итоги года Урала и Сибири»

Фото с сайта itogi.fedpress.ru

Также эксперты включили в список самых заметных событий 2017-го борьбу главы Челябинска Евгения Тефтелева с киосками по продаже шаурмы. По словам пресс-секретаря губернатора Дмитрия Федечкина, идея записать ответ Гнойному, который назвал Челябинск столицей СПИДа, возникла по пути в аэропорт, а текст был написан во время ожидания взлета.

«В этот день я уезжал, и эту новость я прочитал, когда ехал в машине в аэропорт, и у меня возникла идея, что в принципе можно было бы ответить, ответить в той же самой стилистике. Я набрал одному из людей, который считает рэп культурой, и он сказал: "да, это было бы классно, это баттл, все такое", поэтому фактически первый ответ я написал на борту самолета еще перед вылетом. Я написал его, отправил, спокойно выключил телефон, и когда уже прилетел в Москву, там уже было вот это количество звонков. Все хотели подтвердить, то ли взломали аккаунт телеграм-канала "Молнии Дубровского", то ли действительно этот ответ прозвучал», — прокомментировал Дмитрий Федечкин.

Всего в премии 20 номинаций, в которых представлены политики, общественные деятели, социальные проекты и крупнейшие компании регионов Урала и Западной Сибири. Выбор претендентов проводится экспертами в три этапа, сообщил исполнительный директор медиахолдинга "ФедералПресс" Олег Орлов.

«Первый этап — это открытый вопрос. Мы самим экспертам предлагаем выбрать лидеров бизнеса и политики. Во втором этапе мы получаем полузакрытые вопросы, где есть список, но еще можно вписать своего кандидата. И третий этап — это когда уже президиум полностью выбирает номинантов. Премия просто дает общественное признание, то есть приз в виде семиконечной звезды. Это некий наградной знак, который вручается победителю премии», — рассказал Олег Орлов.

Победители премии станут известны в конце месяца. Церемония награждения пройдет в Тюмени 26 января.

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