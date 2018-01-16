Более тысячи южноуральских бизнесменов воспользовались «налоговыми каникулами» в 2017 году

Фото с сайта www.arp-omsk.ru

Четверть предпринимателей использовала упрощенную систему налогообложения при открытии своего дела в области производства. 158 южноуральцев организовали бизнес в научной сфере. Нулевой налоговой ставкой для патентной системы воспользовались 415 предпринимателей. В основном их организации предоставляют услуги по обучению, занимаются ремонтом зданий, разрабатывают программы для ЭВМ и проводят спортивные занятия.

Всего в 2017 году от уплаты налогов в течение первых двух периодов были освобождены свыше тысячи коммерсантов.

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Все новости за 16.01.2018 г.»