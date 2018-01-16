Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин не связывает увольнение Ирины Гладковой со скандальной грамотой

Фото с сайта gubernator74.ru

По его словам, критика в адрес главы минэкологии региона несостоятельна. Об этом Дмитрий Федечкин сказал, комментируя заявление Ирины Гладковой об увольнении с поста министра экологии Челябинской области по собственному желанию.

"Я бы не стал это увязывать, я бы единственное, что отметил: наверное, подавляющее большинство критики, которая раздается в адрес Ирины Александровны, она не очень конструктивна и не очень состоятельна на самом деле. Ирина Александровна очень хороший специалист", - отметил Дмитрий Федечкин.

Ирина Гладкова получила благодарность за добросовестный труд и большой вклад в развитие природоохранной деятельности в декабре 2017 года. Эта новость сразу вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Жители области были возмущены тем, что министру вручили благодарность в то время, как над Челябинском постоянно стоит смог от выбросов.

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Все новости за 16.01.2018 г.»