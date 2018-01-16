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Уход Ирины Гладковой с поста министра экологии связали со свалкой и саммитом ШОС
16.01.2018 г. 15:27
Политолог Александр Подопригора прокомментировал заявление, которое чиновница подала сегодня, 16 января. По его словам, увольнение с поста не случайно произошло сразу же после работы «облетной группы» по подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которая 15 января оценивала возможность проведения в Челябинске мероприятия такого уровня.
«Областные власти должны были продемонстрировать перед населением свою решимость в решении экологических вопросов, обозначить ответственность за плохую экологическую обстановку, и вот этим ответственным, такой «ритуальной жертвой» стала сейчас Ирина Гладкова. И то, что Гладкова была уволена на второй день после работы "облетной группы" из Москвы, которая оценивала здесь ситуацию в контексте подготовки к возможному саммиту ШОС. Думаю, это не случайное совпадение. Потому что для Челябинска свалка в центре города – это огромная проблема, выбросы от нее. Проблема должна была быть решена к 1 января 2018 года, свалка должна была быть закрыта, но этого не произошло», - прокомментировал политолог Александр Подопригора.
В разгар споров по выбросам между промышленниками и населением Ирина Гладкова не смогла добиться компромисса, поэтому ее уход с поста ожидаем, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» политолог Андрей Лавров.
«Начиная со звонка Владимира Путина сторонникам Стоп ГОКа стало понятно, что власть стала прислушиваться к мнению общества по экологическим вопросам, фигура Гладковой была таким раздражителем и символом зла для общественности. Она не выполняла главной своей функции – обеспечение компромиссов и переговоров между общественностью и промышленниками по экологическим вопросам», - считает Андрей Лавров.
Заявление Ирины Гладковой об увольнении по собственному желанию губернатор рассмотрит в ближайшее время. Если глава региона одобрит ее уход, будет назначен исполняющий обязанности министра.
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