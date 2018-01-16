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ГИБДД ищет водителя грузовика, несколько дней назад брошенного на перекрестке в Челябинске
16.01.2018 г. 15:13
Уже установлено, что автомобилем управлял житель Еманжелинска. Как сообщил начальник пресс-службы управления ГИБДД по Челябинску Андрей Шерстобитов, ассенизаторская машина, оставленная на пересечении проспекта Победы и улицы Героев Танкограда, неисправна. Эвакуировать ее невозможно, поскольку в городе нет техники, способной перевозить грузовики.
О том, что на перекрестке как минимум с субботы, 13 января, брошен автомобиль, "Челябинскому эху" ранее сообщили очевидцы. По их словам, машина стоит на проспекте Победы в сторону улицы Горького, в паре метров от стоп-линии на крайней левой полосе. Как отметили пользователи в группе "Регион-74 | Челябинск", ночью есть "все шансы в нее вписаться", тем более что стоит она в неосвещенном месте".
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