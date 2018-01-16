Южноуральцы смогут сэкономить 30% при регистрации в качестве ИП

Фото с сайта uvao.ru

Пониженный размер госпошлины доступен для тех, кто подает заявление через интернет. Желающие сэкономить должны оплатить сбор на Едином портале госуслуг или на сайте ФНС. Затем южноуральцам необходимо будет отправить документы с электронными подписями в налоговый орган. С учетом понижающего коэффициента размер госпошлины будет составлять 560 рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.01.2018 г.»