Челябинск
- -15 ... -17 C°
- -17 ... -19 C°
- 56.3569р. - 0.2450
- 68.8174р. + 0.5612
Персонально ваш
Разбор полетов
Южноуральцы смогут сэкономить 30% при регистрации в качестве ИП
16.01.2018 г. 14:50
Фото с сайта uvao.ru
Пониженный размер госпошлины доступен для тех, кто подает заявление через интернет. Желающие сэкономить должны оплатить сбор на Едином портале госуслуг или на сайте ФНС. Затем южноуральцам необходимо будет отправить документы с электронными подписями в налоговый орган. С учетом понижающего коэффициента размер госпошлины будет составлять 560 рублей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 16.01.2018 г. Рэп-битва пресс-секретаря губернатора с Гнойным стала номинантом премии «Итоги года Урала и Сибири»
- 16.01.2018 г. Более тысячи южноуральских бизнесменов воспользовались «налоговыми каникулами» в 2017 году
- 15.01.2018 г. В Челябинске задержали владельца сайта по продаже изделий из кожи питона
- 12.01.2018 г. Челябинец заплатил интернет-мошеннику 37 тыс. рублей за кирпичи, старую куртку и ржавое колесо
- 21.12.2017 г. Сын Бориса Дубровского сообщил о консервации своего завода