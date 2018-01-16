- -15 ... -17 C°
- -17 ... -19 C°
- 56.3569р. - 0.2450
- 68.8174р. + 0.5612
Челябинские спасатели пожаловались главе СКР на своего начальника Александра Рымарева
16.01.2018 г. 14:42
В письме Александру Бастрыкину они, в частности, сообщают о сокращениях штата, постоянных недоплатах, а также о том, что им приходится выполнять обязанности, которые не входят в должностные инструкции. В письме также говорится, что в муниципальном казенном учреждении не соблюдаются меры безопасности, сотрудников не информируют о полагающихся им средствах индивидуальной защиты, сроки службы страховочного снаряжения истекли.
Как сообщает Znak.com, жалобы на нарушения трудового законодательства начались несколько лет назад. Но ситуацию не изменила даже смена руководства. По данным издания, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев факт нарушений отрицает. Поэтому спасатели вынуждены были обратиться к главе Следственного комитета России.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 29.12.2017 г. Спасатели открыли круглосуточные посты на Таганае и Иремеле
- 29.12.2017 г. Спасатели напомнили челябинцам, как выжить в новогодние каникулы
- 19.12.2017 г. Дальнобойщик из Белоруссии сутки простоял на М5 в машине с замерзшим топливом
- 18.12.2017 г. В Челябинской области женщина погибла, сорвавшись с 20-метровой скалы
- 05.12.2017 г. Туристску с инсультом пришлось эвакуировать спасателям из Ильменского заповедника на Южном Урале