Челябинские спасатели пожаловались главе СКР на своего начальника Александра Рымарева

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В письме Александру Бастрыкину они, в частности, сообщают о сокращениях штата, постоянных недоплатах, а также о том, что им приходится выполнять обязанности, которые не входят в должностные инструкции. В письме также говорится, что в муниципальном казенном учреждении не соблюдаются меры безопасности, сотрудников не информируют о полагающихся им средствах индивидуальной защиты, сроки службы страховочного снаряжения истекли.

Как сообщает Znak.com, жалобы на нарушения трудового законодательства начались несколько лет назад. Но ситуацию не изменила даже смена руководства. По данным издания, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев факт нарушений отрицает. Поэтому спасатели вынуждены были обратиться к главе Следственного комитета России.

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Все новости за 16.01.2018 г.»