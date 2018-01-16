В следующем декабре в Челябинске будут продавать меньше елок

Фото с сайта orelgrad.ru

С предложением сократить количество предновогодних базаров выступили члены Общественной палаты. Они считают, что число точек торговли елками нужно уменьшить до 140, чтобы избежать проблем с их ликвидацией. В конце 2017 года администрация Челябинска выделила предпринимателям около 200 мест, сообщил "Челябинскому эху" руководитель эко-движения "Время Че" Феликс Панов.

«Как оказалось, количество елочных базарах было слишком завышено и способствовало развитию так называемой нелегальной торговли. Таким образом, мы столкнулись с засилием елочных базаров и последствиями, а именно, елки были уже сразу после Нового года брошены в ближайших дворах и уже за счет бюджета вот эти елочные базары начали ликвидировать. Мы в Общественной палате выступаем за то, чтобы елочные базары впредь были организованы грамотно. Их количество должно быть снижено до максимум 20 в каждом из районов города Челябинска, и обязательны договоры предпринимателей с администрацией города о том, куда нереализованные сосны поедут, если их не купят», — рассказал Феликс Панов.

Также на заседании обсуждалась проблема, которая возникла в Сосновском районе. Там в ноябре один из предпринимателей начал незаконно вырубать и вывозить молодые сосны. Он планировал продавать деревья в городах региона. Однако документов, разрешающих вырубку леса, у коммерсанта не было. Тогда ему запретили вывозить деревья. В итоге около тысячи срубленных сосен остались лежать вдоль дороги возле поселка Солнечный. Феликс Панов отправил заявление на имя прокурора Челябинской области с просьбой разобраться в этой ситуации.

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