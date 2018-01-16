К организации саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске подключится федеральная рабочая группа

Фото: Андрей Минченко / facebook.com

В нее войдут спецпредставители по саммитам, профильных ведомств страны, в том числе управление протокола, Федеральной службы охраны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко. «Визит облетной группы прошел довольно спокойно, все мероприятия по подготовке продолжаются», - отметил он.

По его словам, в ходе визита организаторы высказали дополнительные требования к формату мероприятий, появятся новые задачи. Но взаимодействие с организаторами саммитов теперь станет постоянным. Факт создания рабочей группы с участием федеральных структур говорит о том, что есть все шансы на продолжение подготовки, считает Минченко.

Так называемая «облетная группа» в понедельник, 15 января, побывала в Челябинске, чтобы оценить уровень подготовки региона к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые запланированы в Челябинске в 2020 году. Пока все в стадии проектов. В городе планируется строительство конгресс-холла, нового здания аэропорта, высадка деревьев. Ожидается, что реализация проектов должна кардинально изменить облик Челябинска.

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Все новости за 16.01.2018 г.»