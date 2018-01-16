Турецкая компания намерена участвовать в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске

Фото с сайта gubernator74.ru

SARIDAGLAR также рассматривает возможность подключиться к реализации проекта ВСМ. Договоренности об этом были достигнуты во время встречи гендиректора турецкой компании Озметина Аидина и президента Уральского экономического союза Олега Витковского в рамках бизнес-миссии турецкого инвестора.

Особый интерес компании вызвали конгресс-холл и челябинское метро. При этом SARIDAGLAR готова к длительным инвестиционным проектам - от 10 до 20 лет.

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