На дорогах Челябинской области весной не будут вводить ограничения для большегрузов

Фото с сайта dorinfo.ru

С 2018 года в России отменяется временный запрет на движение фур по федеральным трассам. Такое решение приняли минтранс и Росавтодор. В настоящее время в нормативном состоянии находятся 77,5% федеральных трасс, этот показатель с каждым годом увеличивается, сообщили в дорожном агентстве.

Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность и снизит себестоимость доставки грузов, считают в Росавтодоре. В пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" комментировать решение Росавтодора отказались.

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Все новости за 16.01.2018 г.»