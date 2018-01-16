Челябинск
- -15 ... -17 C°
- -17 ... -19 C°
- 56.3569р. - 0.2450
- 68.8174р. + 0.5612
Персонально ваш
Разбор полетов
На дорогах Челябинской области весной не будут вводить ограничения для большегрузов
16.01.2018 г. 14:06
Фото с сайта dorinfo.ru
С 2018 года в России отменяется временный запрет на движение фур по федеральным трассам. Такое решение приняли минтранс и Росавтодор. В настоящее время в нормативном состоянии находятся 77,5% федеральных трасс, этот показатель с каждым годом увеличивается, сообщили в дорожном агентстве.
Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность и снизит себестоимость доставки грузов, считают в Росавтодоре. В пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" комментировать решение Росавтодора отказались.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 29.12.2017 г. В Челябинской области начали мониторить региональные трассы
- 11.12.2017 г. Жителей Магнитогорска удивил светофор с лежащим человечком
- 07.12.2017 г. Челябинских автомобилистов, готовящихся ездить по дорогам области и ближайших регионов, предупредили об ухудшении погоды
- 04.12.2017 г. На дороги Челябинска, где в первой половине дня прошел сильный снегопад, вышло 117 единиц уборочной техники
- 20.11.2017 г. Власти Челябинска за 3 млн рублей выяснят, можно ли строить дорогу на Золотой горе