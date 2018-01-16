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В Челябинской области утвердили 2305 избирательных участков
16.01.2018 г. 14:04
Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru
На всех площадках 18 марта будут использоваться итоговые протоколы с машиночитаемым кодом. "Технология позволит ускорить процесс подведения итогов голосования, а также позволит защитить от каких - либо ошибок при введении информации и фальсификаций – у наблюдателей также будет иметься копия протокола с уникальным QR - кодом", — сообщила заместитель председателя областной избирательной комиссии Елена Шубина.
Южноуральцам, у которых нет регистрации, для голосования будут доступны 43 участка. В Челябинске такая площадка откроется на железнодорожном вокзале, в Магнитогорске — в Доме творчества.
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