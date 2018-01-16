Тюмень примет участников премии «Итоги года - 2017»

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В городе пройдет 11-я церемония вручения премии «Итоги года Урала и Сибири». Впервые столица Среднего Урала и УрФО – Екатеринбург - передала эстафету проведения мероприятия в столицу Западной Сибири. Дата награждения назначена на конец января.

Премия «Итоги года Урала и Сибири», с 2006 года объединившая политическую и бизнес-элиту, вручается лидерам Уральского федерального округа уже в одиннадцатый раз. Организатором премии выступает медиахолдинг «ФедералПресс».

«За одиннадцать лет премия «Итоги года» по праву стала знаковым явлением в истории Урала и Сибири, ежегодно реализуя важную государственную миссию, способствуя продвижению в России и за рубежом выдающихся отечественных персон и компаний. Героями премии «Итоги года» становились известные писатели, ученые, экономисты, государственные деятели, руководители бизнес-организаций. Сотни имен наших земляков навсегда оказались вписаными в летопись Урала и Сибири, стали брендами регионов России и символами успешности и лидерства в политике, экономике и общественной деятельности», - Иван Еремин, генеральный директор РИА «ФедералПресс», основатель Премии.

Премия проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

«Уральский федеральный округ по праву признается одним из важнейших в стране. На его территории располагаются крупнейшие нефтяные, газовые, машиностроительные, металлургические, оборонные и иные предприятия. Реализуются крупнейшие проекты, имеющие значение в рамках федерального хозяйственного комплекса. Успех любого дела зависит от конкретных личностей, которые за него отвечают. В этой связи принципиально важна роль лидеров, тех людей, которые возглавляют предприятия, учреждения, общественные организации, координируют проекты. Именно таких лидеров позволяет выявить Премия «Итоги года Урала и Сибири». Благодаря ей мы можем сегодня назвать имена людей, которые внесли яркий вклад в реализацию экономических, социальных и гуманитарных начинаний на территории нашего региона. Отличительная черта премии — широкий состав экспертов, их авторитет в профильных отраслях. Это позволяет быть объективными в оценках и аргументированно выявлять тех людей, которые будут названы лидерами в соответствующих номинациях», - с такими словами полномочный представитель президента Игорь Холманских ранее обратился к участникам церемонии премии «Итоги года Урала и Сибири».

Номинантов и лауреатов премии определяет экспертный совет. В состав совета входят 500 человек - представители исполнительной и законодательной власти, политики, общественные лидеры, ученые, экономисты, политологи, редакторы и руководители СМИ, а также успешные бизнесмены и топ-менеджеры предприятий из каждого региона УрФО и федерального центра.

Работа с экспертным сообществом проходит в три этапа. На старте исследования члены совета заполняют открытую анкету, предлагая кандидатуры возможных лауреатов в каждой номинации. По итогам опроса формируется общий список – лонг-лист Премии. На втором этапе эксперты определяют победителей, выбирая лучших из предложенного списка. Официальные результаты исследования и лидеров рейтинга утверждает Президиум премии на завершающем этапе исследования.

Победители определяются в 20 номинациях: 10 лауреатов в сфере политики и 10 в сфере бизнеса. В рамках премии «Итоги года» учреждены специальные номинации – награды за достижения в области благотворительности, вклад в развитие гражданского общества и другие.

Лауреаты 2017 года будут объявлены на торжественной церемонии, организованной при поддержке Администрации губернатора Тюменской области. Прием состоится 26 января в мраморном зале ДК «Нефтяник» имени Муравленко.

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