Меры безопасности в школах Челябинской области после ЧП в Перми будут пересмотрены

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Речь идет в том числе об установке нового оборудования, вплоть до рамок металлоискателей. Об этом корреспонденту «Челябинского эха» сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

«Для того, чтобы такие вещи исключить, надо создавать технические средства, как в аэропортах. Безусловно, история в Перми заставит нас еще раз переосмыслить систему безопасности в школах, мы будем вместе с силовиками, с педагогическим работниками, с администраторами в школах обсуждать и определять, что делать дальше», - сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.



По словам председателя совета родителей Челябинской области Елены Сыркиной, в регионе уже началась подготовка к проверкам средних образовательных упреждений. О точных сроках пока не говорят, но в ближайшее время будут встречи с педагогами и руководством школ.

«Что касается Челябинской области, то будут проведены инструктажи, министерство в ближайшее время проинструктирует директоров и педагогов на предмет более внимательного отношения к детям, к их эмоциональному состоянию, самого учреждения, чтобы минимизировать возможность таких ситуаций, как в Перми. Мы как совет родителей регулярно ведем работу на предмет безопасности детей, как в жизни, так и в интернете», - рассказала председатель совета родителей Челябинской области Елена Сыркина.

В пресс-службе Росгвардии «Челябинскому эху» подтвердили, что на территории региона в ближайшие дни начнутся проверки частных охранных предприятий, которые отвечают за безопасность в школах. В понедельник, 15 января, двое подростков напали с ножами на учеников одной из школ Перми. В результате драки с применением холодного оружия пострадали 15 человек, в том числе учительница. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. После ЧП в Перми заместитель председателя правительства России Ольга Голодец поручила усилить меры безопасности во всех школах страны.

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