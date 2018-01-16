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Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова решила уйти в отставку
16.01.2018 г. 12:45
Фото с сайта www.mineco174.ru
Сегодня, 16 января, она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор Борис Дубровский рассмотрит его в ближайшее время. Если глава региона одобрит уход министра, состоится назначение исполняющего обязанности. Эту должность, скорее всего, займет начальник управления охраны окружающей среды минэкологии Яна Куприкова.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с вручением Ирине Гладковой благодарности за развитие природоохранной деятельности. Данную награду министр экологии региона получила в декабре. Жители города назвали благодарность "пиром во время чумы".
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