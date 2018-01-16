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В Челябинской области похолодает до -27
16.01.2018 г. 11:38
Фото с сайта vdv-zelenograd.ru
Самые низкие температуры ожидаются в четверг, 18 января, на юге региона. При этом днем и в ночные часы пройдет небольшой снег. В светлое время суток станет теплее. По области в четверг -11, -16. В Челябинске -12, -14. Ветер ожидается юго-западный, до восьми метров в секунду, сообщили в челябинском гидрометцентре.
В среду, 17 января, в Челябинске ночью похолодает до -19, а по области будет до 24 мороза, днем в городе и области от 9 до 14 градусов ниже нуля.
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