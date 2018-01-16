Челябинские застройщики панельных домов не могут выйти из порочного круга

Фото с сайта instep36.ru

У них нет возможности инвестировать в какие-то крупные проекты из-за нехватки средств. Застройщики после сдачи панельных домов получают небольшие деньги, которые тут же вкладывают в строительство новых объектов данного типа. Так ситуацию в интервью корреспонденту "Челябинского эха" описал директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов. По его словам, российские эксперты называют столицу Южного Урала городом панельного домостроения. "Панель — это возможность на готовом фундаменте за 6-10 месяцев не только собрать дом, как из "доминошек", но и провести отделочные работы и сдать его в эксплуатацию", — отметил Станислав Ахмедзянов.

"Мы постоянно слышим на каких-то встречах обвинения в сторону челябинских застройщиков, где говорят, что Челябинск — это город панельного домостроения. Конечно это быстрые деньги, за ними застройщики и гонятся. Если это панельное домостроение, то максимум, что мы можем увидеть, — это фиксацию цен на каких-то минимальных уровнях, грубо говоря, 30 тыс. рублей за квадратный метр или 29 тыс. 999. Эта та цена, которая, думаю, массово ждет застройщика. На эту цену не разгуляешься, много проектов не настроишь, поэтому здесь застройщики в капкане собственного проекта и ситуации. У застройщика, который строит только панель, у которого нет ресурсов, у него и возможностей нет выйти из этого порочного круга. Они не могут себе позволить инвестировать в какие-то большие новые проекты", — рассказал Станислав Ахмедзянов.

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Все новости за 16.01.2018 г.»