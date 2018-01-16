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В Челябинской области полицейский поставил на колени ребенка, который повредил ледовый городок
16.01.2018 г. 11:05
Фото с сайта severpost.ru
Это произошло в Кусе. 13-летний мальчик с другом играл в ледовом городке, дети случайно задели одну из снежных фигур. Полицейский увидел это и решил наказать школьников. Мужчина, по информации 31tv.ru, начал избивать и душить одного из подростков, а затем поставил его на колени. Другой ребенок успел убежать. Полицейский утверждает, что дети его оклеветали.
"Говорят, что я мальчика душил и бил, — не было такого. Сделал подростку замечание, а он меня послал", — цитирует ресурс сотрудника правоохранительных органов.
Родители ребенка обратились с заявлением в прокуратуру.
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