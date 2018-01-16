В Челябинской области полицейский поставил на колени ребенка, который повредил ледовый городок

Фото с сайта severpost.ru

Это произошло в Кусе. 13-летний мальчик с другом играл в ледовом городке, дети случайно задели одну из снежных фигур. Полицейский увидел это и решил наказать школьников. Мужчина, по информации 31tv.ru, начал избивать и душить одного из подростков, а затем поставил его на колени. Другой ребенок успел убежать. Полицейский утверждает, что дети его оклеветали.

"Говорят, что я мальчика душил и бил, — не было такого. Сделал подростку замечание, а он меня послал", — цитирует ресурс сотрудника правоохранительных органов.

Родители ребенка обратились с заявлением в прокуратуру.

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