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В Челябинской области врачей, перевозивших экстренного больного, оштрафовали за превышение скорости
16.01.2018 г. 10:55
Фото с сайта flashnord.com
В момент нарушения златоустовские медики транспортировали в Челябинск пациента в тяжелом состоянии. На подъезде к городу автомобиль промчался мимо камеры видеофиксации со скоростью 130 км/ч. Через неделю водитель реанимобиля получил постановление о наложении штрафа в 500 рублей, пишет 74.ru. Станция скорой помощи обратилась в суд.
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