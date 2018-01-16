В Челябинске закрывается ресторан The Rules, проработавший меньше года

Фото: www.school328.com

Об этом сообщил на своей странице в Facebook совладелец Евгений Ходоровский. По его словам, основная причина в том, что челябинцам непонятна концепция английского ресторана клубного формата. «Они приезжают, наслаждаются виски, проводят вечера на наших мероприятиях. Им нравится наш уют, комфорт и сервис, они советуют нас своим друзьям, близким. Но, как оказалось, таких ценителей очень мало в Челябинске», - отмечает Ходоровский.

Еще одна причина – в расположении. Челябинцы считают улицу Свободы – границей, предпочитают отдыхать в центре. «Все заведения рядом испытывают проблемы в трафике – мы не первые и не последние. Ожидаемой нагрузки здесь просто нет», - признается ресторатор.

При этом владельцы подчеркивают, что закрывают лишь помещение, сам формат они сохранят. Вместо The Rules открывается ресторан «Два гвардейца», но на другом месте, на улице Карла Маркса.

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Все новости за 16.01.2018 г.»