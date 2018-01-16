В Перми сегодня пройдет пикет из-за смерти призывника из Челябинской области

Фото с сайта kro.omsu-nnov.ru

Организаторы сообщили об этом на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Акцию устроят перед зданием военной прокуратуры Пермского гарнизона. Встреча, по словам организаторов, согласована с администраций Перми.

Пикет пройдет под лозунгом "Наказать за смерть солдата в Соколе!", он начнется в 12:30. Участники требуют объективного расследования и строгого наказания всех виновных в смерти рядового из Магнитогорска.

Тело солдата, призванного из Челябинской области, было найдено в петле 5 января 2017 года на авиабазе Сокол в Перми. Было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Расследование ведет Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону. В апреле прошлого года в той же части погиб еще один солдат из Челябинской области. Он якобы произвел самострел, находясь в карауле.

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Все новости за 16.01.2018 г.»