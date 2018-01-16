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Главврач челябинского федерального кардиоцентра стал доверенным лицом Путина
16.01.2018 г. 08:23
Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области
Центризбирком зарегистрировал в этом качестве сопредседателя местного штаба ОНФ Олега Лукина. Также доверенным лицом Владимира Путина стала эксперт регионального отделения Народного фронта Елена Скорнякова.
Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области
Всего по стране в список вошли 259 человек. Доверенные лица в Челябинской области уже начали работу. Сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на участие в выборах президента России, сообщили в исполкоме регионального отделения ОНФ.
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