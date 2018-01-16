Челябинец облил бензином и заживо сжег 84-летнюю женщину

Фото с сайта 74.мвд.рф

В момент совершения преступления у мужчины были галлюцинации. Все случилось вечером 12 января. 32-летний мужчина выпивал с сожителем пенсионерки. Затем гость стал нюхать пары бензина. В результате у него начались галлюцинации. По версии следствия, мужчина облил женщину бензином и поджег. Затем огонь потушили, потерпевшая скончалась через 12 часов от болевого шока.

Следователи задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Причастность к преступлению мужчина признал.

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