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Челябинец облил бензином и заживо сжег 84-летнюю женщину
16.01.2018 г. 08:14
Фото с сайта 74.мвд.рф
В момент совершения преступления у мужчины были галлюцинации. Все случилось вечером 12 января. 32-летний мужчина выпивал с сожителем пенсионерки. Затем гость стал нюхать пары бензина. В результате у него начались галлюцинации. По версии следствия, мужчина облил женщину бензином и поджег. Затем огонь потушили, потерпевшая скончалась через 12 часов от болевого шока.
Следователи задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Причастность к преступлению мужчина признал.
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