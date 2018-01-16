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Пассажирка маршрутки пострадала в аварии с BMW на Братьев Кашириных
16.01.2018 г. 08:12
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Авария произошла в понедельник, 15 января, около 12 часов дня. На перекрестке с улицей Академика Макеева 20-летний водитель Peugeot врезался в BMW 520i. Иномарка изменила направление движения и сбила металлическое ограждение. 20-летняя девушка, которая находилась в маршрутке, пострадала. Врачи назначили ей амбулаторное лечение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com
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