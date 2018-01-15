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Магнитогорцы готовятся подорвать недостроенную телебашню в Екатеринбурге
15.01.2018 г. 16:17
Фото - Яромир Романов / znak.com
Уральская горно-металлургическая компания планирует снести объект весной этого года. Рядом с недостроенной башней недавно появились строительный вагон, экскаватор и грузовой автомобиль. Активные работы пока не ведутся. Компания называет свою технологию направленным разрушением. Конструкцию уничтожат с помощью термического и газодинамического воздействия.
"Объект свалится, как подрубленное дерево", — цитирует Znak.com одного из сотрудников организации. Планируется, что после сноса телебашни на ее месте начнут возводить ледовую арену для ХК "Автомобилист".
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