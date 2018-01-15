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В Карталах женщина с ребенком отравились угарным газом из-за водонагревателя
15.01.2018 г. 16:13
Фото с сайта yarnovosti.com
Четырехлетнюю девочку госпитализировали. У нее диагностировали отравление средней тяжести. По данным «Газпром газораспределение Челябинск», жители двухквартирного дома использовали неисправный газовый водонагреватель: в дымоходе отсутствовала тяга. Кроме того, владельцы жилья не заключали договор на техобслуживание оборудования. Сотрудники газовой службы отключили неисправный прибор и установили заглушку.
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