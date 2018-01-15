Власти Верхнего Уфалея устроили для жителей розыгрыш билетов на эротический фильм

Скриншот с сайта www.youtube.com / Администрация Верхнеуфалейского ГО

Пост с информацией об этом опубликован в группе «Верхний Уфалей» в соцсети «Вконтакте». Там за репост пользователи получают шанс выиграть билеты на фильм «50 оттенков свободы» - заключительной части экранизации романа «50 оттенков серого». Акция приурочена ко Дню всех влюбленных, 14 февраля. Под постом размещен также ролик, записанный в интерьерах большого зала заседаний администрации города.

Сообщается, что победитель сможет посетить кинотеатр с 8 по 21 февраля в любое удобное для него время. Розыгрыш состоится 8 февраля, победителя выберут с помощью генератора случайных чисел. Запись уже собрала более 130 лайков и свыше 100 репостов.

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