В 2017 году южноуральские приставы взыскали более 131,5 млн рублей долгов по зарплате

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Это на 33 млн рублей больше, чем в 2016 году. Также на треть увеличилось количество жителей региона, которые получили зарплату после взысканий. В 2017 году таких было около 4 тыс. человек.

По данным областного управления службы судебных приставов, в пятницу, 12 января, с работодателя полностью была взыскана зарплата сотрудников горнолыжного курорта "Каменный цветок". В ноябре организация погасила долги перед персоналом на сумму 1,3 млн рублей. На прошлой неделе курорт перечислил сотрудникам еще более 970 тыс. рублей. Также предприятию придется заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, организация задолжала налоговым службам около 5 млн рублей, из-за чего имущество курорта остается под арестом.

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Все новости за 15.01.2018 г.»