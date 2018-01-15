- -8 ... -10 C°
- -7 ... -9 C°
- 56.6019р. - 0.3938
- 68.2562р. + 0.1976
В 2017 году южноуральские приставы взыскали более 131,5 млн рублей долгов по зарплате
15.01.2018 г. 16:04
Это на 33 млн рублей больше, чем в 2016 году. Также на треть увеличилось количество жителей региона, которые получили зарплату после взысканий. В 2017 году таких было около 4 тыс. человек.
По данным областного управления службы судебных приставов, в пятницу, 12 января, с работодателя полностью была взыскана зарплата сотрудников горнолыжного курорта "Каменный цветок". В ноябре организация погасила долги перед персоналом на сумму 1,3 млн рублей. На прошлой неделе курорт перечислил сотрудникам еще более 970 тыс. рублей. Также предприятию придется заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, организация задолжала налоговым службам около 5 млн рублей, из-за чего имущество курорта остается под арестом.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 12.01.2018 г. В Челябинске судебный пристав представился покупателем, чтобы арестовать автомобиль за долги
- 12.01.2018 г. Рекрутеры заявили, что средний заработок в Челябинске составляет 38 тыс. рублей
- 10.01.2018 г. Рабочим «Конара» снизили зарплату в пять раз
- 10.01.2018 г. Во время новогодних праздников судебные приставы экстренно выпустили за границу четверых южноуральцев
- 29.12.2017 г. «Тигра» с елочного базара доставили в суд за неуплату алиментов