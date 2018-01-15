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В больницах Челябинска начнут сокращать руководителей
15.01.2018 г. 15:57
Фото с сайта vikiperm.com
Персонал, занимающийся непосредственно лечением людей, от оптимизации не пострадает. Об этом сообщил мэр Евгений Тефтелев. "Мы (городская администрация — прим. ред.) весь прошлый год обсуждали оптимизацию в культуре, физкультуре, в образовании и в медицине. Были публичные слушания", — отметил он.
По словам главы Челябинска, избыток управляющего персонала наблюдается во многих сферах города.
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