В больницах Челябинска начнут сокращать руководителей

Фото с сайта vikiperm.com

Персонал, занимающийся непосредственно лечением людей, от оптимизации не пострадает. Об этом сообщил мэр Евгений Тефтелев. "Мы (городская администрация — прим. ред.) весь прошлый год обсуждали оптимизацию в культуре, физкультуре, в образовании и в медицине. Были публичные слушания", — отметил он.

По словам главы Челябинска, избыток управляющего персонала наблюдается во многих сферах города.

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Все новости за 15.01.2018 г.»