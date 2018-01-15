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Матери и сыну грозит срок за то, что подобрали чужой кошелек в поликлинике
15.01.2018 г. 15:01
Фото с сайта nord-news.ru
С заявлением к правоохранителям обратился челябинец в конце декабря. Он оставил сумку с документами и 17 тыс. рублей в коридоре на кушетке перед кабинетом врача. Когда вернулся, ни денег, ни документов не оказалось. По факту кражи в отделе полиции «Калининский» управления МВД по Челябинску было возбуждено уголовное дело. Следователи просмотрели записи видеокамер поликлиники, а затем вышли на двух граждан, которые нашли документы и деньги. Ими оказались мать и сын, который был ранее судим за кражу. Нашедшие кошелек люди деньги потратили, а документы выбросили. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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