Матери и сыну грозит срок за то, что подобрали чужой кошелек в поликлинике

Фото с сайта nord-news.ru

С заявлением к правоохранителям обратился челябинец в конце декабря. Он оставил сумку с документами и 17 тыс. рублей в коридоре на кушетке перед кабинетом врача. Когда вернулся, ни денег, ни документов не оказалось. По факту кражи в отделе полиции «Калининский» управления МВД по Челябинску было возбуждено уголовное дело. Следователи просмотрели записи видеокамер поликлиники, а затем вышли на двух граждан, которые нашли документы и деньги. Ими оказались мать и сын, который был ранее судим за кражу. Нашедшие кошелек люди деньги потратили, а документы выбросили. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 15.01.2018 г.»