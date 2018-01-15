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Размер областного материнского капитала увеличился до 59 тыс. рублей
15.01.2018 г. 14:41
Фото с сайта www.amic.ru
Индексация на 4% произошла с 1 января 2018 года. Право на такую поддержку имеют семьи при рождении третьего или последующих детей. С 2015 года областной материнский капитал получили более 1 тыс. семей. По закону они могут потратить деньги на образование детей, оплату медицинских услуг, оказываемых родителям или ребенку.
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