Проблемы со списанием лишних денег с пересадочных билетов обещают решить до конца января

Фото с сайта cheladmin.ru

С таким заявлением выступили транспортники. С начала года нововведение часто давало сбои: то система «не видела» транспортной карты, иногда после оплаты с карты списывались деньги за несколько поездок.

Сегодня, 15 января, начальник управления транспорта Роман Болотов пообещал устранить эти нарушения до конца месяца. Единый пересадочный билет на 90 минут начал действовать с декабря 2017 года. Ранее можно было купить билет только на 60 минут. Но практика показала, что за час некоторые пассажиры не успевают сделать пересадку, поэтому транспортники увеличили время. Билет на 90 минут стоит 34 рубля, на 60 минут - 25 рублей.

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