В Челябинске на следующей неделе откроется предвыборный штаб бизнес-омбудсмена Бориса Титова

Фото с сайта gubernator74.ru

Руководителем назначен начальник регионального отделения "Партии Роста" Валихан Тургумбаев. По предварительным данным, штаб откроется на улице Красной. Он будет заниматься организацией встреч, взаимодействием со СМИ. В середине февраля Борис Титов может посетить Челябинск, сообщил Тургумбаев.

«Мы собираемся открыть штаб отдельный от офиса партии в Челябинске. Планируем сделать это на следующей неделе, ориентировочно 18-19 числа. Он будет открыт на весь период предвыборной компании. Собственно говоря, исключительно выборами он и будет заниматься. У нас по Челябинской области квота 3 тыс. подписей. Мы их все собрали. Мы рассчитываем на поддержку всех групп и всех социальных слоев, которые заинтересованы в экономическом росте», — прокомментировал Валихан Тургумбаев.

В данный момент на Южном Урале работают представительства штабов Ксении Собчак и Павла Грудинина.

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Все новости за 15.01.2018 г.»