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Под Челябинском построят самый большой аквапарк в России
15.01.2018 г. 13:27
Фото с сайта fedpress.ru
Одновременно его смогут посещать до 5 тыс. человек. Проект аквапарка был представлен предполагаемым инвесторам — турецкой строительной компании Saridaglar. Водный парк будет располагаться в Сосновском районе рядом с поселком "Терема" и будущим ТЦ IKEA. Здание займет более 50 тыс. квадратных метров. На территории аквапарка установят горки с перепадом высот до 30 метров, искусственный пляж, построят гостиницу, спа и рестораны. Рядом с аквапарком будет работать конно-спортивный клуб.
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