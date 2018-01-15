Под Челябинском построят самый большой аквапарк в России

Фото с сайта fedpress.ru

Одновременно его смогут посещать до 5 тыс. человек. Проект аквапарка был представлен предполагаемым инвесторам — турецкой строительной компании Saridaglar. Водный парк будет располагаться в Сосновском районе рядом с поселком "Терема" и будущим ТЦ IKEA. Здание займет более 50 тыс. квадратных метров. На территории аквапарка установят горки с перепадом высот до 30 метров, искусственный пляж, построят гостиницу, спа и рестораны. Рядом с аквапарком будет работать конно-спортивный клуб.

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Все новости за 15.01.2018 г.»