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Работодатели в Челябинской области готовы платить сотрудникам без опыта 21,5 тыс. рублей
15.01.2018 г. 12:52
Именно столько в среднем компании предлагают молодым специалистам. По данным HeadHunter, в Челябинской области вчерашние выпускники в основном нужны в сферах телекоммуникации, связи и IT. В этих отраслях в 2017 году было размещено больше всего вакансий. Их общая доля составила 44% от общего числа предложений для молодых специалистов. Также открыты для таких соискателей сферы финансового сектора, гостиниц и ресторанов.
Меньше всего предложений для кандидатов без опыта было от компаний, работающих в добывающей отрасли, а также в области энергетики. Доля таких вакансий составила 2%.
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