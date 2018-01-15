Работодатели в Челябинской области готовы платить сотрудникам без опыта 21,5 тыс. рублей

Именно столько в среднем компании предлагают молодым специалистам. По данным HeadHunter, в Челябинской области вчерашние выпускники в основном нужны в сферах телекоммуникации, связи и IT. В этих отраслях в 2017 году было размещено больше всего вакансий. Их общая доля составила 44% от общего числа предложений для молодых специалистов. Также открыты для таких соискателей сферы финансового сектора, гостиниц и ресторанов.

Меньше всего предложений для кандидатов без опыта было от компаний, работающих в добывающей отрасли, а также в области энергетики. Доля таких вакансий составила 2%.

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Все новости за 15.01.2018 г.»