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За год госдолг Челябинской области сократился почти в два раза
15.01.2018 г. 12:20
Фото с сайта zs74.ru
Сейчас он составляет 15,6 млрд рублей. Это на 45% меньше показателя января 2017 года. Существенное снижение произошло благодаря завершению срока действия гарантии, выданной правительством области ЧТПЗ для обеспечения закупок металла у ММК. Сумма залога составила 8 млрд рублей. Кроме того, были полностью погашены банковские кредиты, которые на начало 2017 года составляли 4,9 млрд рублей, сообщили в региональном министерстве финансов.
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