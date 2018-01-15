Сторонники Навального 28 января намерены провести в Челябинске «забастовку избирателей»

Фото с сайта fedpress.ru

Подобные акции планируется провести в этот день по всей стране – в списке 100 городов. Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» представитель штаба сторонников Алексея Навального в Челябинске Борис Золоторевский, уведомление в мэрию уже подано, через три дня они ждут разрешение на проведение акции.

«Это не пассивное бойкотирование выборов, когда мы просто не можем отличить людей, сидящих на диване от тех, кто активно не согласен с такими псевдовыборами. В частности, это предполагает такие крупные уличные акции. Это абсолютно законно, потому что люди имеют полное право отдавать свой голос за какого-то из кандидатов или не ходить на выборы», - сообщил представитель штаба сторонников Навального в Челябинске Борис Золоторевский.



Идею бойкота не поддерживают в челябинском штабе Ксении Собчак. Как рассказал в программе «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» руководитель представительства Эрнест Лукманов, идти на выборы надо, чтобы выразить свою позицию.

«На выборы идти надо только для того, чтобы ваш голос не использовали другие люди, недобросовестные, нечистоплотные. В любом случае, вот этот бойкот я считаю, был бы действительным, если вы, несогласные ни с одним кандидатом, идти и порвите свой бюллетень. Получите его, зачеркните, напишите, что вы думаете, бросьте в корзину, но чтобы он был признан недействительным. Вот для чего надо идти на выборы, чтобы выразить свою позицию, этот бюллетень они никак не внесут за нужного им кандидата», - считает руководитель представительства штаба Собчак в Челябинске Эрнест Лукманов.

В данный момент в Челябинске, как и по всей стране, продолжается сбор подписей. Непарламентским партиям для регистрации Центризбиркомом своих кандидатов в президенты нужно собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам - 300 тыс.

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