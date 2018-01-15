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Но Тургояке в честь Крещения установили ледяной памятник святому Владимиру
15.01.2018 г. 12:13
На самой скульптуре подписи нет, но жители Миасса уверены, что это фигура крестителя Руси. Памятник сфотографировали и выложили в сеть участники группы "Инцидент Миасс" в соцсети "ВКонтакте". Он установлен на городском пляже, неподалеку от места, на котором в Крещение традиционно устраивают купель. Большинству горожан ледяное изваяние понравилось, они благодарят мастеров и надеются, что фигура не привлечет внимание вандалов.
"Какая прелесть! Золотые руки у воителя. Неужели у кого-то рука поднимется испортить?" - делится участница сообщества.
Фото: Орхидея Домашняя / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Миасс"
Князь Владимир считается крестителем Руси. При его правлении в конце X века христианство стало государственной религией.
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