В Челябинске задержали владельца сайта по продаже изделий из кожи питона

Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчина обманул покупателей на 100 тыс. рублей. Челябинец создал в интернете ресурс, на котором предлагал посетителям приобрести сумки, перчатки, обувь из кожи питона. Желающие купить товар связывались с продавцом, который просил внести частичную или полную предоплату за изделие. После получения денег от покупателей мужчина переставал выходить на связь и либо вообще не посылал товар, либо отправлял клиентам старые, поношенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Владельцу интернет-магазина грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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