Челябинск
- -8 ... -10 C°
- -7 ... -9 C°
- 56.6019р. - 0.3938
- 68.2562р. + 0.1976
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске задержали владельца сайта по продаже изделий из кожи питона
15.01.2018 г. 10:39
Фото с сайта 74.мвд.рф
Мужчина обманул покупателей на 100 тыс. рублей. Челябинец создал в интернете ресурс, на котором предлагал посетителям приобрести сумки, перчатки, обувь из кожи питона. Желающие купить товар связывались с продавцом, который просил внести частичную или полную предоплату за изделие. После получения денег от покупателей мужчина переставал выходить на связь и либо вообще не посылал товар, либо отправлял клиентам старые, поношенные вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Владельцу интернет-магазина грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 12.01.2018 г. Челябинец заплатил интернет-мошеннику 37 тыс. рублей за кирпичи, старую куртку и ржавое колесо
- 21.12.2017 г. Чиновник в Челябинской области похитил муниципальную квартиру
- 21.12.2017 г. Полицейские ищут обманутых клиентов одной из челябинских турфирм
- 19.12.2017 г. В Челябинской области будут судить банду рэкетиров
- 15.12.2017 г. В Челябинской области бывшего сотрудника МЧС будут судить за хищение 12,5 млн рублей