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Рабочий упал в шахту лифта на стройке в «Академ Riverside» и погиб
15.01.2018 г. 10:17
Фото с сайта temapenza.ru
Трагедия произошла в доме на улице Братьев Кашириных, 131б вечером в субботу, 13 января. 55-летний слесарь-сантехник погиб, сорвавшись с девятого этажа строящегося здания в шахту лифта. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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