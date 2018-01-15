ЧМК отправил первую партию рельсов для реконструкции космодромов Байконур и Плесецк

Фото: Пресс-служба предприятия

Продукцию поставили на одно из предприятий госкорпорации Роскосмос. Рельсы Р65 станут частью железнодорожных путей, по которым ракеты доставляются на стартовый комплекс. Всего на космодромы Байконур и Плесецк в составе первой партии ЧМК направил около тысячи тонн стальных балок. В ближайшее время поставки будут продолжены, сообщили в пресс-службе предприятия.

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