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ЧМК отправил первую партию рельсов для реконструкции космодромов Байконур и Плесецк
15.01.2018 г. 10:13
Фото: Пресс-служба предприятия
Продукцию поставили на одно из предприятий госкорпорации Роскосмос. Рельсы Р65 станут частью железнодорожных путей, по которым ракеты доставляются на стартовый комплекс. Всего на космодромы Байконур и Плесецк в составе первой партии ЧМК направил около тысячи тонн стальных балок. В ближайшее время поставки будут продолжены, сообщили в пресс-службе предприятия.
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