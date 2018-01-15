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В Челябинске на 25% снизились цены на большие квартиры в домах старой постройки
15.01.2018 г. 09:59
Фото с сайта NewsProm.Ru
Резкий спад стоимости таких объектов недвижимости наблюдался в 2017 году. Об этом сообщили аналитики N1.RU. По данным портала, лидерами по дисконту в Челябинске стали четырех- и пятикомнатные квартиры старого фонда. В среднем цены на подобные объекты опустились на 5,6% — с 3,19 до 3,01 млн рублей. Наибольшее падение наблюдалось в хрущевках, брежневках и панельных домах, расположенных в отдаленных районах. Например, за 2017 год цена пятикомнатной квартиры в Металлургическом районе снизилась с 2,7 до 2,25 млн рублей, а стоимость подобного объекта на улице Труда упала с 4,45 до 3,3 млн рублей.
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