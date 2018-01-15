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В Челябинске на Крещение откроется четыре купели
15.01.2018 г. 09:53
Фото с сайта rybinsk.ru
Официальный список разрешенных мест для зимнего купания опубликовала городская служба спасения. Традиционно в ночь с 18 на 19 января верующие смогут окунуться в иордани на озере Смолино и на Первом озере. Там будет по одной проруби. А на Шершневском водохранилище откроют два таких объекта.
На водоемах будут дежурить сотрудники экстренных служб. Спасатели напоминают, что сами челябинцы также должны позаботиться о своем здоровье и безопасности. Медики рекомендуют горожанам перед погружением проконсультироваться с врачом, а также отказаться от процедуры тем, кто имеет хронические заболевания.
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