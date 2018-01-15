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Челябинск сегодня утром встал в пробках
15.01.2018 г. 08:53
Причиной стали многочисленные ДТП. В восемь часов, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сложно было проехать по центральным улицам города - по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Худякова и Энгельса, по мосту через Шершневское водохранилище. Пробки достигли отметки в шесть баллов.
Затруднения испытали челябинцы на перекрестке Кирова - Братьев Кашириных. Ситуацию усугубили массовые ДТП в час пик. До сих пор устраняют их последствия на проспекте Ленина и Воровского, на перекрестке проспектов Свердловского и Ленина, улице Труда - напротив городского зоопарка. Сейчас загруженность дорог в Челябинске оценивается в два балла.
Кроме того, утром была снижена скорость движения на участке трассы М5 на территории Сосновского района – там машины ехали со скоростью 15 км/ч.
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