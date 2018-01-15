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В Челябинске около ТРК «Родник» насмерть сбили инвалида, который просил милостыню на дороге
15.01.2018 г. 08:48
ДТП произошло вечером в воскресенье, 14 января, на перекрестке улиц Труда и Северо-Крымской. На месте аварии очевидцы заметили лужу крови, пустую инвалидную коляску, полицейских и скорую помощь. От полученных травм мужчина скончался, сообщили Znak.com в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Челябинцы отмечают, что часто встречают на городских перекрестках инвалидов, которые создают на дорогах опасные ситуации. "Инвалиды, просящие милость, игнорируют ПДД и лезут под колеса. То, что сбили, — это ожидаемый итог. Виновата полиция, которая неоднократно видела инвалидов на дорогах и бездействовала. Если бы "попрошаек" штрафовали, они не стояли в неположенном месте", — прокомментировал один из пользователей группы "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте.
Фото: Дмитрий Харитонов / vk.com/region_chelyaba
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