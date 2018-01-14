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По факту гибели семьи с ребенком при пожаре в Юрюзани возбуждено уголовное дело
14.01.2018 г. 16:42
Фото с сайта News.puls51.ru
Статья - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
По предварительным данным, причиной пожара в частном доме по улице Ключевой, который произошел 13 января, стала недостаточная теплоизоляция печной трубы от деревянного межэтажного перекрытия. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили в помещении тела мужчины, женщины и 9-летней девочки. Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.
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